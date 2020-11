Erfolg durch Ehrgeiz und Fleiß Azubis des Landratsamts erreichen bayernweite Spitzenplätze

Ganz besonders stolz auf seine Mitarbeiterinnen war Landrat Josef Laumer am Donnerstag. Denn drei Auszubildende und eine Aufstiegsbeamtin erreichten bayernweite Spitzenplätze bei ihrem Abschluss.

Straubing. „Das ist Ihr Erfolg, den Sie mit Ehrgeiz und Fleiß erreicht haben“, so Josef Laumer bei einer persönlichen Gratulation im Großen Sitzungssaal des Landratsamtes. „Das zeigt auch der Öffentlichkeit, welch qualifizierte und motivierte Mitarbeiterinnen bei uns arbeiten.“

Valeria Hauert (Auszubildende zur Verwaltungsfachangestellten) erreichte mit der Note 1,40 den 20. Platz von 849 Prüflingen und setzt ihren Weg nun ab 1. Dezember in Hof an der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern fort. Anna Huber (Beamtin der 2. QE) kam mit 1,35 auf Platzziffer 3 von 359, Lisa Hafner (ebenfalls 2. QE) mit 1,92 auf Platz 37. Jasmin Brei (Aufstiegsbeamtin der 3. QE) schloss an der Hochschule in Hof mit einem Punkteschnitt von 12,15 ab, was den 18. Platz bei 534 Personen darstellt.

Glückwünsche überbrachte auch Jasmin Auer, Ausbildungsleiterin am Landratsamt. „Es wird einem nichts geschenkt. Für solche Ergebnisse muss man viel Einsatz zeigen und viel Lernarbeit leisten. Sie haben sich das selbst erarbeitet, wir konnten nur die Rahmenbedingungen dazu schaffen.“