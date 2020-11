Eintrag ins Goldene Buch Staatsministerin Carolina Trautner Ehrengast bei der Verleihung des Ausbildungspreises

Im Rahmen der Verleihung des Ausbildungspreises 2020 am vergangenen Freitag trug sich Staatsministerin Carolina Trautner (Bayerisches Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales) auch in das Goldene Buch des Landkreises Straubing-Bogen ein.

Straubing. Geplant war eigentlich eine größere Feier, bei der Carolina Trautner die Festrede halten und die Preise übergeben sollte. Aufgrund der Corona-Situation wurde daraus in diesem Jahr aber eine kleine und kurze Veranstaltung, bei der nur die Preisträger anwesend waren - mit kurzen Dankesworten der Ministerin. „Es freut uns sehr, dass Sie es sich trotzdem nicht haben nehmen lassen, zu kommen und so Ihre Wertschätzung für die Wirtschaft und die Ausbildungsbetriebe im Landkreis Straubing-Bogen zu zeigen“, so Landrat Josef Laumer. „Es war mir eine Ehre“, betonte die Ministerin. „Ich habe mich über die Einladung sehr gefreut und ich wünsche dem Landkreis weiterhin viel Erfolg auf seinem Weg.“