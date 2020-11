Landratsamt erlässt Allgemeinverfügung Einreisende Pendler müssen Testergebnisse am Arbeitsplatz vorlegen

Gemäß Allgemeinverfügung des Landkreises Straubing-Bogen sind ab 3. November die Corona-Testergebnisse von Grenzpendlern aus dem Ausland, die regelmäßig mindestens einmal wöchentlich in den Landkreis Straubing-Bogen einreisen, beim jeweiligen Arbeitgeber, Ausbildungsbetrieb, Schule oder Hochschule vorzulegen.

Straubing-Bogen. Diesen ist unverzüglich und unaufgefordert binnen sieben Tagen nach der ersten auf den 02. November 2020 folgenden Einreise und danach regelmäßig in jeder folgenden Kalenderwoche ein Testergebnis auf SARS-CoV-2 vorzulegen und sie sind über das Auftreten von Symptomen zu informieren.

Im Gegensatz zum Landratsamt ist den jeweiligen Arbeitgebern, Betrieben, (Hoch)schulen, namentlich bekannt, wer bei ihnen tätig ist und sie sind daher in der Lage, unmittelbar zu reagieren und einen Überblick zu haben. Deshalb macht die Übertragung der Vorlageflicht von Testergebnissen für Grenzpendler auf Arbeitgeber, Betriebe und (Hoch)schulen praktischen Sinn. Denn durch diese Vorlagepflicht soll eine weitere Ausbreitung des Virus verhindert werden, da Mitarbeiter, Schüler und Studenten so ohne Vorlageverpflichtung nicht im Betrieb oder in der (Hoch)schule erscheinen können. Zudem kann unmittelbar bei Symptomen reagiert werden.

Die Arbeitgeber, Ausbildungsbetriebe, (Hoch)schulen etc. müssen die Testergebnisse nicht von sich aus beim Landratsamt oder Gesundheitsamt vorlegen, sondern erst, wenn dazu eine gesonderte Aufforderung ergeht.