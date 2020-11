Roboter für die Region Stadler gibt Partnerschaft mit Weltmarktführer für Cobots bekannt

Seit diesem Jahr ist die Stadler GmbH & Co. Elektro KG aus Bogen offizieller Certified System Integrator von Universal Robots (UR).

Bogen. Der Spezialist für Electric, Engineering und Automation aus Niederbayern entwickelt damit zukünftig auch Lösungen mit kollaborierenden Robotern. Die sogenannten Cobots gehören zu einer neuen Roboter-Generation, die so gebaut sind, dass sie mit Menschen zusammenarbeiten können: leicht, flexibel und intuitiv bedienbar. Damit wird eine Automatisierung von Prozessen selbst für kleine und mittelständische Unternehmen möglich.

„Angetrieben durch die ständigen Herausforderungen unserer Kunden sind wir immer bemüht, neue Lösungen anzubieten. Zusätzlich zu den herkömmlichen Roboteranwendungen erschließen wir uns mit dem Bereich kollaborativer Robotik ein weiteres Aufgabengebiet. Wir freuen uns darauf, diese Herausforderungen gemeinsam mit Universal Robots umzusetzen“, so Ludwig Stadler, CEO der Stadler GmbH & Co. Elektro KG zur Kooperation mit dem Weltmarktführer. Mehr als 700 Partner gehören bereits zum globalen Netzwerk von Universal Robots. „Wir freuen uns, Stadler mit an Bord zu haben. Das Team bringt eine großartige Expertise im Bereich Automatisierungslösungen mit Leichtbaurobotern für die Branchen Nahrungsmittel, Logistik, Pharmaindustrie, Metall, Elektronik und Automotiv ein. Durch die Partnerschaft möchten wir gezielt Unternehmen aus der Region dabei unterstützen, ihre Fertigung am heimischen Standort zu stärken“, sagt Andrea Alboni, Regional Sales Manager D/A/CH bei der Universal Robots (Germany) GmbH.