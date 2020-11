Sendung „jetzt red i“ Der BR kommt nach Straubing – „Freund und Helfer oder Prügelknaben? Die Polizei im Corona-Stress“

Das BR Fernsehen kommt mit seiner am Mittwoch, 4. November, nach Straubing. Tilmann Schöberl und Franziska Eder diskutieren mit Gästen über das Thema:

Straubing. Die Aufgaben nehmen zu, der Druck wächst, Überstunden häufen sich – viele Polizistinnen und Polizisten beklagen eine Überlastung gerade in Corona-Zeiten. Die Beamten müssen Kontaktbeschränkungen, Maskenpflicht, Sperrstundenregelungen und Demonstrationen überwachen. Seit Einführung der Anti-Corona-Maßnahmen wurden über zwei Millionen Kontrollen durchgeführt. Immer wieder leisten Bürgerinnen und Bürger bei den Überprüfungen Widerstand. Der Frust der Bevölkerung wächst und damit auch die Aggressionen gegen Einsatzkräfte.

„Die Polizei, dein Freund und Helfer.“ Dieses Image hat in jüngster Zeit gelitten. Es gab Vorfälle von Polizeigewalt, Rassismus oder Racial Profiling. Nach einem Drogenskandal in München wurden in der Landeshauptstadt 15 Beamte vom Dienst suspendiert. Der Polizeipräsident sprach von einem „Schlag ins Gesicht für alle redlich arbeitenden Polizeibeamten“. Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann wandte sich in einem Brief an alle Beamten im Freistaat. Darin stellt er sich ausdrücklich hinter die Polizei, räumt aber auch „unverzeihliches Fehlverhalten einiger Polizeibeamter“ ein. „Für solche Beamte sei kein Platz in den Sicherheitsbehörden“. „Die Debatte über polizeiliches Fehlverhalten und Polizeigewalt ist kein Fußball-Derby, bei dem man sich zwischen dem FC Bayern und dem TSV 1860 München entscheiden muss. Es braucht eine sachliche Debatte, um das Vertrauen in die Polizei weiter zu stärken“, so die Fraktionsvorsitzende der Grünen Katharina Schulze.

Verliert die Polizei zunehmend an Ansehen in der Bevölkerung? Woher kommt die Aggression gegen die Einsatzkräfte? Schwindet bei den Bürgern die Akzeptanz der Corona-Einschränkungen? Was tun gegen die Überlastung unserer Sicherheitskräfte in Corona-Zeiten? Über diese und andere Fragen diskutieren bei „jetzt red i“ Bürgerinnen und Bürger live mit dem bayerischen Innenminister Joachim Herrmann (CSU) und Katharina Schulze, Fraktionsvorsitzende Bündnis 90/Die Grünen im Bayerischen Landtag – am Mittwoch, 4. November, in der Joseph-von-Fraunhofer-Halle in Straubing, Am Hagen 75. Einlass ist ab 19.15 Uhr, Sendungsbeginn ist um 20.15 Uhr – oder per Live-Schalte in das BR-Studio in München-Unterföhring.

Kostenlose Karten reservieren Interessierte per Mail an jetztredi@br.de oder unter der Telefonnummer 089/ 5900-25299 (werktags von 9 bis 17 Uhr ). Interessierte können sich auch online an der Diskussion beteiligen – unter www.facebook.com/BR24, www.jetztredi.de oder per Mail an jetztredi@br.de.