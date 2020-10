Herbsttagung Verkehrspolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion will sich für Binnenschifffahrt einsetzen

Andreas Löffert, Bundestagsabgeordneter Alois Rainer und Joachim Zimmermann. Foto: Zweckverband Hafen Straubing-Sand

Die Umsetzung des Masterplanes Binnenschifffahrt war das Top-Thema auf der Herbsttagung der Arbeitsgemeinschaft öffentlichen Binnenhäfen an der Main-Donau Wasserstraße am Montag, 19. Oktober, in Regensburg. Der Bundestagsabgeordnete Alois Rainer, Sprecher der CDU/CSU Bundestagsfraktion für Verkehr und digitale Infrastruktur, diskutierte mit den Geschäftsführern der bayerischen Häfen Fragen einer effizienteren Förderung des Systems Binnenwasserstraße.