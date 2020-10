„Ein voller Erfolg“ Erste Bilanz zur Einsatzübung von Polizei und Bundeswehr in der Gäubodenkaserne

Die Einsatzübung von Polizei und Bundeswehr in der Gäubodenkaserne war für Innenminister Joachim Herrmann ein voller Erfolg. Foto: Polizeipräsidium Niederbayern

Am Mittwoch und Donnerstag, 21. und 22. Oktober, hat das Polizeipräsidium Niederbayern gemeinsam mit der Bundeswehr in der Gäubodenkaserne in Feldkirchen eine Einsatzübung durchgeführt, die „Niederbayerische Terrorismusabwehr Exercise“ (NTEX 2020).