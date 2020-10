Weiterer Schritt 375.000 Euro fürs Nawareum – Blick auf eindrucksvolle Holzfassade

Foto: 123rf.com

Die Verwirklichung des Nawareum als wichtiger neuer Baustein im Rahmen des Technologie- und Förderzentrums (TFZ) in Straubing ist einen weiteren Schritt vorangekommen. Wie Landtagsabgeordneter Josef Zellmeier mitteilte, hat der Haushaltsausschuss in seiner Sitzung am Donnerstag, 22. Oktober, Mittel in Höhe von 375.000 Euro für den neuen Eingangsbereich zum Nawareum zur Verfügung gestellt.