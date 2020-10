Schwarzach Sozialausschuss erkennt Bedarf von zwölf Plätzen gemeinschaftliches Wohnen an

Foto: Natascha Kaukorat/123rf.com

Der Bedarf der Sozialtherapeutische Siedlung Bühel e. V. von zwölf Plätzen gemeinschaftliches Wohnen für Werkstattgänger mit geistiger Behinderung in Schwarzach hat der Sozialausschuss des Bezirkstags von Niederbayern in seiner Sitzung am Dienstag, 20. Oktober, unter dem Vorsitz von Bezirkstagspräsident Dr. Olaf Heinrich anerkannt.