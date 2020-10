Besuch Aiwanger bei Erfahrungsaustausch mit niederbayerischer Polizei

Leiter der PI Rottenburg, EPHK Bernahrd Walter, Polizeivizepräsident Manfred Jahn und Staatsminister Hubert Aiwanger vor der Polizeiinspektion Rottenburg an der Laaber. Foto: Oliver Stöckl

Staatsminister und stellvertretender Ministerpräsident Hubert Aiwanger traf den niederbayerischen Polizeivizepräsidenten Manfred Jahn zum Erfahrungsaustausch über die Lage der Polizei in Niederbayern in den Räumen der Polizeiinspektion Rottenburg an der Laaber.