Bauausschuss besichtigt Baustelle Verkehrsfreigabe der Kreisstraße SR12 nach Oberbauverstärkung

Foto: Ursula Hildebrand

Pünktlich zur Verkehrsfreigabe am Mittwoch, 21. Oktober, und damit zum Abschluss der Baustelle an der Kreisstraße SR12 besuchte der Bauausschuss des Landkreises mit Landrat Josef Laumer an der Spitze auf seiner jährlichen Kreisstraßen-Besichtigung am Montag, 19. Oktober, das vollendete „Werk.“