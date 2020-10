Stadtwerke Straubing informieren Ende der Umleitungsstrecke des Stadtbusverkehrs Linie 1 in der Ittlinger Hauptstraße

Die Umleitung der Stadtbuslinie 1 wegen der Bauarbeiten in der Ittlinger Haupstraße in Straubing endet am Mittwoch, 21.Oktober, um 9 Uhr. Die Schüler können am Morgen also noch an den gewohnten Ersatzhaltestellen zusteigen.