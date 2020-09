Folge-Karten beantragen Viele blaue Ehrenamtskarten verlieren zum Ende des Jahre ihre Gültigkeit

Der „Treffpunkt Ehrenamt“ am Landratsamt Straubing-Bogen macht darauf aufmerksam, dass zum Ende des Jahres wieder zahlreiche blaue Ehrenamtskarten ihre Gültigkeit verlieren (Ablaufdatum: Rückseite, links unten). Diese können, falls weiterhin eine entsprechende ehrenamtliche Tätigkeit ausgeübt wird, mit einem Folgeantrag neu beantragt werden.

Landkreis Straubing-Bogen. Alle Folge-Anträge, die bis 9. Oktober 2020 am Landratsamt Straubing-Bogen eingehen, werden bei der nächsten Kartenbestellung gerne berücksichtigt. Bis spätestens Ende Dezember werden diese neuen Ehrenamtskarten dann per Post zugestellt, so dass die Ehrenamtskarten-Inhaber durchgehend über eine gültige Ehrenamtskarte verfügen.

Folge-Anträge finden sich auf der Homepage des Landkreises unter www.landkreis-straubing-bogen.de. Bei Fragen wenden sich Interessierte an Frau Seifert unter der Telefonnummer 09421/ 973-380 oder per Mail an ehrenamt@landkreis-straubing-bogen.de.