Am 26. September Niederbayern ist bunt – dieses Jahr gibt es zum ersten mal einen CSD in Straubing

Foto: Ursula Hildebrand

Der Verein „Queer in Niederbayern“ wird seine drei corona-konformen CSD-Kundgebungen dieses Jahr in Landshut, Kelheim und Straubing unter dem Motto „1.000 Farben – Queer durch Niederbayern“ veranstalten. Auch per Livestream wird eine Teilnahme von zu Hause aus möglich sein. Der Christopher Street Day findet in Straubing am 26. September ab 16.30 Uhr auf dem Ludwigsplatz statt.