Mehr Sicherheit Eine Fußgängerampel ersetzt den Zebrastreifen an der Staatsstraße 2142 in Laberweinting

Lothar Deuschl (Staatliches Bauamt Passau), Markus Zitzelsberger (Staatliches Bauamt), Johann Grau (Bürgermeister), Walter Niedermeier (Fa. Swarco). Foto: Staatliches Bauamt Passau

Eine neue Fußgängerampel konnte an der Staatsstraße 2142 in Laberweinting (Landkreis Straubing-Bogen) in Betrieb genommen werden. Die Ampel ersetzt einen unzureichend ausgestatteten Zebrastreifen.