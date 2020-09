Achtung Bahnübergang in Bogen wegen Gleisarbeiten gesperrt

Foto: Eder Christa/123rf.com

Wegen Gleisarbeiten ist der Bahnübergang in der Bahnhofstraße in Bogen in der Zeit von Dienstag, 8. September (circa eine Stunde am Abend), bis voraussichtlich Mittwoch, 9. September (circa eine Stunde am Morgen) für den gesamten Verkehr gesperrt.