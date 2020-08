Vertragsunterzeichnung Fahrleistungen für den Stadtbusverkehr in Straubing vergeben

Clemens von Ruedorffer (Bereichsleiter Verkehr), Helmut Kruczek (Geschäftsführer der Stadtwerke), Busunternehmer Franz Ebenbeck und Dr. Albert Solleder (2. Bürgermeister). Foto: Stadtwerke Straubing

Nach 27 Monaten Vorlaufzeit konnte nun der Vertrag über die Fahrleistungen für den Straubinger Stadtbusverkehr unterschrieben werden. Am 30. März 2021 laufen die Liniengenehmigungen für den Stadtbusverkehr in Straubing aus und werden dann wieder für einen Zeitraum von zehn Jahren vergeben. Das hört sich einfach an, ist jedoch eine komplizierte Angelegenheit, die einiges an Vorarbeit und vor allem Zeitvorlauf benötigt.