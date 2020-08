Am 4. Oktober in Straubing Verkaufsoffen oder doch nicht?

Ob es am ersten Oktober-Wochenende in Straubing einen verkaufsoffenen Sonntag geben wird, steht noch in den Sternen. Foto: imtmphoto/123rf.com

Gibt es am Sonntag, 4. Oktober, so wie geplant, auch in Straubing einen verkaufsoffenen Sonntag? Diese Frage stellen sich aktuell viele – doch eine eindeutige Antwort hat auch die Stadt Straubing noch nicht.