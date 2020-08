Stadt Straubing Unternehmensbefragung 2020 – Präsentation der Ergebnisse

Anfang des Jahres hat die Wirtschaftsförderung der Stadt Straubing alle Unternehmen im Stadtgebiet dazu eingeladen, sich an einer umfassenden Unternehmensbefragung zu beteiligen. Im Mittelpunkt der Untersuchung standen dabei Themen wie Standortzufriedenheit, Fachkräftesicherung, Gewerbeflächenentwicklung und regionale Entwicklungsstrategien.

Straubing. Die sehr gute Beteiligung spiegelt das große Interesse der Straubinger Unternehmen, sich aktiv in die Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes einzubringen. Die Ergebnisse der Unternehmensbefragung werden nun im Rahmen eines Webex-Meetings am Donnerstag, 17. September, von 18 bis circa 20 Uhr, vorgestellt. Im Anschluss an die Präsentation diskutieren Vertreter der Straubinger Wirtschaft unter anderem über die Aktualität der Ergebnisse nach einem halben Jahr Corona.

Interessierte Unternehmen, aber auch alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich dazu eingeladen, an der Online-Veranstaltung teilzunehmen. Anmelden kann man sich im Internet unter unternehmensbefragung.straubing.de. Die Zugangsdaten zur Webex-Konferenz sowie weitere Informationen werden im Vorfeld des Termins per Mail versandt. Bei Fragen steht das Team der Wirtschaftsförderung unter der Telefonnummer 09421/ 944-61165 gerne zur Verfügung.