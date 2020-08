Baustelle Asphaltierungsarbeiten in der Mahkornstraße in Straubing sind abgeschlossen

Foto: Stadt Straubing

In der Mahkornstraße in Straubing wurden am Donnerstag, 6. August, abschließende Asphaltierungsarbeiten für die Deckschicht der Straße vorgenommen. Die Maßnahme ist damit – bis auf kleinere Restarbeiten – fertiggestellt und die Straße für den öffentlichen Verkehr befahrbar.