Erneuerung der Wasserleitung Kreisstraße zwischen Obermiethnach und Krumbach von 23. Juli bis 18. September gesperrt

Foto: Alexander Blinov/123rf.com

Wegen der Erneuerung der Wasserleitung wird die Kreisstraße SR28 in Obermiethnach in Kirchroth, ab Einmündung Petersweg bis Krumbach Einmündung Römerweg, von Donnerstag, 23. Juli, bis voraussichtlich Freitag, 18. September, in beide Fahrtrichtungen für den Durchgangsverkehr gesperrt.