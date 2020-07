„Geisterradlerei“ beenden SPD will Schulwegsicherheit in Straubing deutlich verbessern!

Der kommissarische SPD-Vorsitzende Jürgen Karbstein (1.v.l) mit seinen beiden Vorstandskolleginnen Sonja Hofmeister (2.v.l.) und Katrin Stibbe (4.v.l.) mit Juso-Vorsitzenden Marvin Kliem (3.v.l.) bei der SPD-Ortsbegehung mit Stadtrat Peter Stranninger (5. v. l.). Foto: SPD Straubing

Das Thema der Geisterfahrradfahrer und die auch damit in Verbindung stehende Schulwegsicherheit für Kinder und Jugendliche, die mit dem Fahrrad unterwegs sind, war in der Vergangenheit bereits mehrere Male sowohl im Familienbeirat als auch in der Straubinger SPD immer wieder Gegenstand von diversen Beratungen, weshalb der kommissarische Vorsitzende der Straubinger SPD, Jürgen Karbstein, am Freitag, 10. Juli, zu einer Ortsbegehung direkt am Vekehrstunnel in der Gabelsberger Straße in Straubing eingeladen hat.