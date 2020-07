Große Chancen Alois Rainer im Gespräch mit Generalkonsul Mohit Yadav – indisches Know-how und bayerisches Management

Am Dienstagvormittag, 7. Juli, traf sich Bundestagsabgeordneter Alois Rainer mit dem Generalkonsul des Indischen Konsulats München, Mohit Yadav in Straubing zu einem Gespräch über die bayerisch-indischen Beziehungen.

Straubing. „Die Bundesrepublik genießt in Indien größtes Ansehen“, stellte Yadav gleich zu Beginn fest. „Vor allem Bayern ist für uns ein attraktiver Partner in jeder Hinsicht.“ Yadav, der für die Beziehungen zwischen Süddeutschland und Indien zuständig ist betrachtet die guten Verbindungen mit Freude. 350 bayerische Unternehmen haben Standorte in Indien und das Handelsvolumen zwischen den beiden Ländern ist besonders in den letzten Jahren enorm gewachsen. Mehr als 17.000 Inder leben in Bayern, rund 3000 davon studieren an den bayerischen Universitäten. Große Bedeutung kommt ihnen vor allem im IT-Sektor zu. Indisches Know-how und deutsche Betriebsführung zusammenzubringen sei nun das Ziel. „Digitalisierung ist das Schlüsselwort“, betonte Rainer. „Unsere Unternehmen verbessern massiv ihre IT-Fähigkeiten und stellen sich so bestens für die Zukunft auf. Dabei helfen auch in unserer Region indische Experten erfolgreich mit.“

Das Coronavirus hat beide Länder massiv getroffen. Ein Lockdown im März hat in Indien, wie in Bayern, Leben gerettet, doch nun herrscht auf dem Subkontinent wegen der negativen Auswirkungen auf die Wirtschaft eine hohe Arbeitslosigkeit. Die Industriemacht Indien ist auch wegen der durch Handelskriege und internationale Konflikte angeschlagenen Weltwirtschaft auf die Stärkung der Beziehungen zu zuverlässigen Handelspartnern angewiesen. Dabei kann es helfen neue Wege zu gehen, um die Folgen der Krise zu abzufedern.„Ich sehe große Chancen für den Mittelstand“, so Rainer. Gerade im Zuge der Corona-Krise wurde der Bedarf nach digitalisierten Vorgängen größer. Darum möchte Rainer nun mit dem Generalkonsul ein Forum schaffen, um den Austausch zwischen niederbayerischen Mittelständlern und indischen Unternehmern zu fördern. Die Partnerschaft zwischen unseren Ländern werde in Zukunft von noch größerer Bedeutung sein. Deutschland und Indien verbinde das Streben nach Innovation und Fortschritt.

Zum Dank für das freundliche Gespräch überreichte Rainer Yadav einen Band über die Historie des Bundestages. Beide freuen sich auf die zukünftige Zusammenarbeit.