Das Landratsamt informiert Die Zulassungsstelle weist auf das derzeit gültige Prozedere hin

Foto: 123rf.com

Die Zahlen verdeutlichen den Andrang und den Arbeitsaufwand: In den ersten beiden Juni-Wochen wurden 832 bzw. 726 Zulassungen an nur jeweils vier Arbeitstagen (wegen der Feiertage) von der Zulassungsstelle am Landratsamt Straubing-Bogen durchgeführt.