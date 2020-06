Antrittsbesuch Verwaltungsrätin Heidi Webster auf Info-Besuch in der Stadtgärtnerei

Heidi Webster und Jörg Mildenberger vor Flächen für autochtone Pflanzen in der Straubinger Stadtgärtnerei. Foto: Grüne Straubing

Auf Einladung von Fachbereichsleiter Jörg Mildenberger besuchte die neue Verwaltungsrätin für Umwelt und Nachhaltigkeit, Heidi Webster, am Montag, 8. Juni, die Stadtgärtnerei in Straubing. Besonders der Einsatz der Stadtgärtnerei für autochthone Pflanzen, also selten gewordene heimische Arten, fand das Interesse der Grünen-Stadträtin.