Um 22.45 Uhr Beitrag über Niederwinkling am Dienstag, 12. Mai, im Bayerischen Fernsehen

Foto: Christian Pfeffer

Mitte Februar wurden in Niederwinkling vom BR-Team Film- und Interviewaufnahmen für das Magazin „Capriccio“ aufgenommen. Nun ist es soweit. Am Wochenende teilte der Bayerische Rundfunk mit, dass der Beitrag über Niederwinkling bereits am Dienstag, 12. Mai, um 22.45 Uhr, im Bayerischen Fernsehen im Kulturmagazin „Capriccio“ unter dem Titel „Leben auf dem Land“ gesendet wird.