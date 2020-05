Info aus dem Landratsamt Corona-Informationsangebote der Ministerien nutzen

Foto: 123rf.com

Gerade nach den nun verkündeten Änderungen und Lockerungen in Bayern in Sachen Corona und Infektionsschutz häufen sich die Anfragen bei den entsprechenden Stellen im Landratsamt, was denn nun wann genau in welchem Umfang erlaubt ist.