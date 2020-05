Corona-Krise Am Freitag in Straubing – Gastronomen machen mit der Aktion „Leere Stühle“ auf ihre Situation aufmerksam

Foto: Michi Stöberl

In ganz Deutschland tun sich Gastronomen zusammen und stellen leere Stühle auf öffentlichen Plätzen auf. Sie wollen damit die Situation der Branche in der Corona-Krise sichtbar machen, denn: „Vielen Wirten steht das Wasser bis zum Hals“, so die Organisatoren in der Stadt Straubing. Rund 300 Betroffene – Gastronomen und Hoteliers – aus Stadt und Landkreis haben sich zusammengeschlossen