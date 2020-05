Konstituierende Sitzung Neuer Kreistag wählt Barbara Unger zur stellvertretenden Landrätin

Foto: LRA Straubing-Bogen

Bei der konstituierenden Sitzung des Kreistages in der Turnhalle des Veit-Höser-Gymnasiums in Bogen wurden am Montag, 4. Mai, auch die Stellvertretenden Landräte gewählt bzw. bestellt und die Ausschüsse besetzt.