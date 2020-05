Pandemie Oberbürgermeister und Landrat zu Besuch im Klinikum St. Elisabeth

Gemeinsam haben Oberbürgermeister Markus Pannermayr und Landrat Josef Laumer vor wenigen Tagen das Klinikum St. Elisabeth in Straubing besucht. Im Beisein des medizinischen Einsatzleiters der Führungsgruppe Katastrophenschutz, Christian Ernst, und von Versorgungsarzt Dr. Wolfgang Schaaf informierten sich Oberbürgermeister und Landrat ausführlich über den Klinikbetrieb und die organisatorischen Abläufe während der Corona-Pandemie.

Straubing. Klinikums-Geschäftsführer Dr. Christoph Scheu und verschiedene Chef- und Fachärzte der Einrichtung gaben Einblick in die Situation auf den einzelnen Stationen und über die herausfordernden Maßnahmen und besonderen Umstände im Umgang mit Covid-19-Patientinnen und -Patienten.

„Das Klinikum St. Elisabeth ist ein tragender und überaus wichtiger Stützpfeiler des gemeinsamen Klinikkonzepts von Stadt und Landkreis zur Bewältigung der Corona-Pandemie“, so Markus Pannermayr und Josef Laumer unisono. „Gemeinsam mit den Kreiskliniken in Bogen und Mallersdorf sowie der Orthopädischen Fachklinik in Schwarzach leistet das Klinikum St. Elisabeth derzeit einen wirklich herausragenden Dienst bei der Behandlung von Covid-19-Patienten. Wir sind sehr beeindruckt von der höchst engagierten Leistung des gesamten Klinikpersonals zum Wohl der Bevölkerung in Stadt und Region. Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gilt unser Respekt und unsere besondere Anerkennung.“