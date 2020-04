Coronavirus Nur nach Terminvereinbarung – Landratsamt ab 4. Mai wieder unter bestimmten Voraussetzungen wieder geöffnet

Foto: LRA Straubing-Bogen

Der Dienstbetrieb am Landratsamt Straubing-Bogen in der Leutnerstraße in Straubing und seinen Dienststellen in der Kolbstraße 5 sowie der Dr.-Kumpfmüller-Straße 5 in Straubing wird ab Montag, 4. Mai, wieder im bisherigen Umfang aufgenommen.