Zuhör-Telefon Johanniter mit neuem Angebot gegen Einsamkeit in der Corona-Pandemie

Foto: Dean Hindmarch/123rf.com

Das Oster-Wochenende steht vor der Tür. Feiertage, an denen sich in normalen Zeiten Familien treffen, Freunde verabreden oder Ausflüge unternommen werden. All das ist in diesem Jahr nicht möglich. Die Corona-Pandemie zwingt die Menschen, zu Hause zu bleiben, Verabredungen abzusagen und auf Reisen zu verzichten.