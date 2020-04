Stadt Straubing Herzogstadtlauf 2020 – Funktionsshirts online bestellen

Der elfte Straubinger Herzogstadtlauf findet nach jetzigem Stand am Sonntag, 27. September, statt. Am Samstag, 26. September, sind die Kinder- und Jugendläufe sowie der Inklusionslauf im Rahmen des Junior-Herzogstadtlaufs geplant.

Straubing. Aber bereits jetzt sind die beliebten Funktionsshirts im Herzogstadtlauf-Design 2020 erhältlich. Der Trikotsponsor Sport Erdl bietet dabei ein ganz besonderes Angebot für alle Interessierten. Das hochwertige Shirt kann ab sofort für Damen, Herren und Kinder im Internet unter www.sport-erdl.de online für einen Preis von 15 Euro bestellt werden. Für alle, die zufällig am Sport-Store in Straubing vorbei gehen, hat Martin Erdl zudem das erste digitale Schaufenster am Straubinger Stadtplatz kreiert. Per Handy können QR-Codes am Schaufenster eingescannt werden. Diese leiten dann direkt weiter in die Online-Bestellung für die Shirts.

Innerhalb eines Umkreises von 15 Kilometer um Straubing liefert Sport Erdl die Trikots zudem persönlich bis Donnerstag, 30. April, aus. Ab einem Einkaufswert im Online-Shop von mindestens 100 Euro erhält man das Funktionsshirt des Herzogstadtlaufes kostenlos als Zugabe. „Wir bedanken uns ganz herzlich für das tolle Engagement und die langjährige Zusammenarbeit mit Sport Erdl. Martin Erdl und seine Schwester sind immer für neue Ideen offen und unterstützen den Straubinger Einzelhandel und die Straubinger Veranstaltungen mit großem Herzblut“, so Stadtmarketing-Leiter Matthias Reisinger vom Organisationsteam.

Die Stadt Straubing und Intersport Erdl hoffen weiterhin auf einen tollen Herzogstadtlauf 2020 und wünschen bis dahin allen Bürgerinnen und Bürgern viel Glück und vor allem Gesundheit.