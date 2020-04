Landkreis Straubing-Bogen Der Kreishaushalt 2020 – 4,15 Millionen Euro für den Tiefbau angesetzt

Der Kreishaushalt bietet alljährlich viele Zahlen. Doch was versteckt sich konkret dahinter? Das Landratsamt Straubing-Bogen will die wichtigsten Posten vorstellen und macht dieses Mal weiter mit dem Tiefbau.

Landkreis Straubing-Bogen. Insgesamt 4,15 Millionen Euro sind 2020 für den Tiefbau angesetzt. Der Löwenanteil daran entfällt auf die Um- und Ausbauvorhaben die in der Prioritätenliste auf den Plätzen eins bis fünf stehen. Ganz oben auf der Prioritätenliste ist eine Brücke über den Irlbach in Haberkofen (Kreisstraße SR31), für die in diesem Jahr 500.000 angesetzt sind. Der größte Einzelposten sind die 1,4 Millionen Euro für die Bauabschnitte I und II der Kreisstraße SR28 zwischen Falkenfels und Saulburg. 715.000 Euro sind angesetzt für die Oberbauverstärkung der Kreisstraße SR40 von Klinglbach bis zur Landkreisgrenze Regen, die 2020 auch komplett abgeschlossen werden soll. 405.000 Euro werden bereitgestellt für die Oberbauverstärkung der Kreisstraße SR12 ab der Grenze Landkreis/Stadt Straubing bis Asham. 280.000 Euro stehen zur Verfügung für die Ortsdurchfahrt Parkstetten, die ebenso wie die Maßnahme der Kreisstraße SR12 im Jahr 2021 endgültig fertig gestellt sein soll.

Insgesamt 15,6 Kilometer des Kreisstraßennetzes werden mit diesen fünf Maßnahmen ertüchtigt. „Wir halten damit unsere Infrastruktur weiterhin fortlaufend auf einem hohen Level und verhindern in diesem Bereich einen Investitionsstau“, sagt Landrat Josef Laumer. Neben insgesamt 50.000 Euro in einem ersten Schritt für vier Projekte, die in den Jahren 2021 und 2022 in der mittelfristigen Finanzplanung final realisiert werden sollen, wird auch für den Deckenbau eine Summe von 500.000 Euro ausgegeben.