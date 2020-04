Trotz Corona Das Staatliche Bauamt Passau plant und arbeitet weiter

Foto: Ursula Hildebrand

Es ist ruhig geworden auf den Straßen in Niederbayern. Auf den Baustellen, egal ob an Straßen oder Gebäuden, dagegen herrscht reger Betrieb: Denn Baustellen in Bayern laufen auch in Zeiten von Corona weiter. Das Bayerische Staatsministerium für Wohnen, Bauen und Verkehr sieht keinen Grund, laufende Baumaßnahmen einzustellen, wenn die nötigen Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden.