Coronavirus Gebäude der Stadtverwaltung Straubing bleiben weiterhin geschlossen

Die ursprünglich bis Dienstag, 31. März, befristete Schließung des Rathauses, des Sozialen Rathauses und aller weiteren städtischen Dienststellen der Stadt Regensburg für die Allgemeinheit wird zunächst bis einschließlich Sonntag, 19. April, verlängert.

Straubing. Diese Regelung gilt auch für die städtischen Betriebe. Bürgerinnen und Bürger dürfen die Gebäude weiterhin nur noch in dringenden unaufschiebbaren Fällen, nach vorheriger Terminvereinbarung – telefonisch oder per Mail – und ausdrücklicher Genehmigung betreten. Für das Rathaus ist der nördliche Eingang Seminargasse (beim Rathausbriefkasten) mit Eingangskontrolle geöffnet, der barrierefreie Eingang erfolgt über den Rathaus-Innenhof. Bei erfolgter Terminvereinbarung werden die Bürgerinnen und Bürger von den jeweils zuständigen Mitarbeitern am Eingang abgeholt.

Die Stadtverwaltung bittet weiterhin um Verständnis für diese Maßnahme und um Nutzung der Kontaktmöglichkeiten per Telefon oder Mail. Eine Übersicht der städtischen Dienststellen ist im Internet unter www.straubing.de zu finden.