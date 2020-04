Corona-Pandemie Straubinger Herzogstadtlauf 2020 – Verschiebung auf 26./27. September

Bereits seit Längerem zeichnete sich ab, dass eine Durchführung des Herzogstadtlaufes in Straubing am geplanten Termin sehr unwahrscheinlich ist. Aufgrund der Komplexität der Veranstaltung und der vielen beteiligten Organisationen brauchte eine Abstimmung allerdings Zeit. Nun ist ein neuer Termin für den Herzogstadtlauf 2020 gefunden.

Straubing. Der elfte Straubinger Herzogstadtlauf findet am Sonntag, 27. September, statt. Am Samstag, 26. September, sind die Kinder- und Jugendläufe sowie der Inklusionslauf im Rahmen des Junior-Herzogstadtlaufs geplant.

Alle bereits getätigten Anmeldungen bleiben weiterhin gültig. Die Online-Anmeldung ist bis zum neuen Termin weiterhin offen. Die derzeit zweite Anmeldephase sowie die aktuelle Preisstaffelung werden bis zum 31. August verlängert. Ab September folgt dann die dritte Anmeldephase. Auch die Firmenanmeldungen sind weiterhin möglich. Läuferinnen und Läufer können weiterhin über das Stadtmarketing angemeldet werden. Die eigentlich zum Freitag, 3. April, endende Schulanmeldung wird ebenfalls verlängert. Spätester Abgabetermin der Anmeldungen für die Schulen und Kindergärten ist der 3. Juli. Die Startunterlagen und die kostenlosen Funktionsshirts werden dann noch im alten Schuljahr an die jeweilige Schule geliefert.

Läuferinnen und Läufer, die sich bereits vor Mittwoch, 1. April, angemeldet haben und am Ersatztermin verhindert sind, können entweder kostenlos einen Ersatz anmelden oder bekommen ihre Startgebühren zurückbezahlt. Dies erfolgt per Mail an stadtmarketing@straubing.de unter Angabe der entsprechenden Bankverbindung. Eine Anmeldung für den Herzogstadtlauf ist auch jetzt ohne Risiko weiterhin möglich. Sollte die Veranstaltung auch am Ersatztermin nicht stattfinden können, bekommen alle angemeldeten Läuferinnen und Läufer sowie alle Schulen ihre Startgelder wieder zurückbezahlt oder können einen Freistart für das Jahr 2021 beantragen. Die Stadt Straubing und der FTSV Straubing hoffen weiterhin auf einen tollen Herzogstadtlauf 2020 und wünschen bis dahin allen Bürgerinnen und Bürgern viel Glück und vor allem Gesundheit.