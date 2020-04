Corona-Krise Spende über 10.000 Euro an den BRK-Kreisverband Straubing-Bogen

Eine eher ungewöhnliche Nachricht erreichte BRK-Kreisgeschäftsführer Jürgen Zosel in der vergangenen Woche. Alexander Greisle aus Leiblfing kündigte dabei eine Spende über 10.000 Euro seiner Firma „IlTubo“ für den Kreisverband an.

Straubing. Greisle war 2015 einer von über 200 ungebundenen Helfern im Warteraum Feldkirchen und kümmerte sich dabei unter anderem um Registratur der Flüchtlinge oder um die Kleiderkammer. Im „normalen“ Leben ist er Inhaber der Firma „IlTubo“, die einerseits Möbel im Industriedesign aus Wasserrohren, andererseits auch die entsprechenden Materialien für Do-it-yourself-Kunden vertreibt. „Mir war relativ schnell klar, dass ich den BRK-Kreisverband in diesen Tagen unterstützen will“, so Greisle, „denn ich sehe, mit welchem Engagement die ehren- und hauptamtlichen Kräfte der Krise trotzen.“ Auch die Einbindung von ungebundenen Helfern für Einkaufsservice oder Nähen von Mund-Nasen-Schutz sei toll, meint er.

BRK-Kreisgeschäftsführer Jürgen Zosel bedankte sich bei Greisle für die Spende. Er versicherte, dass es vor allem für das geplante Katastrophenschutzlager in Bärndorf verwendet werden soll. Die Corona-Krise zeigt wie schon die Ankunft der Flüchtlinge 2015, dass solch ein zentrales Lager durchaus Sinn macht. Denn bisher sind die Ausrüstungen oder Materialien wie Feldbetten oder ähnliches dezentral in vielen Standorten des Landkreises verteilt. Mit dem geplanten Lager soll dieser Missstand jetzt behoben werden. „Außerdem“, so Zosel, „werden wir einen Teil des Geldes als Dankeschön für die Näherinnen und Näher der Mund-Nasen-Schutzmasken verwenden, die ehrenamtlich Engagement für unsere Mitarbeiter und die anderer Einrichtungen zeigen.“