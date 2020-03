112,7 Millionen Euro Kreishaushalt 2020 für Landkreis Straubing-Bogen einstimmig verabschiedet

Etwas ungewöhnlich war die Verabschiedung des Kreishaushalts 2020. Der Kreistag kam in verkleinerter Form zusammen, die Anträge der Verwaltung wurden angenommen, jene der Fraktionen zurückgestellt. So konnte in Zeiten von Corona schnell und einstimmig abgestimmt werden.