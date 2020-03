Kommunalpolitik Bürgermeister-Stichwahlen in Bogen, Mallersdorf-Pfaffenberg und Aholfing – die Ergebnisse

Andrea Probst, Christian Dobmeier und Michael Scheitinger haben die Bürgermeister-Stichwahlen in Bogen, Mallersdorf-Pfaffenberg und Aholfing gewonnen.

Landkreis Straubing-Bogen. Im Landkreis Straubing-Bogen gab es am 29. März Bürgermeister-Stichwahlen in der Stadt Bogen, dem Markt Mallersdorf-Pfaffenberg und der Gemeinde Aholfing. In allen drei Orten traten die bisherigen Amtsinhaber nicht mehr an.

In Bogen setzte sich Andrea Probst mit 53,43 Prozent gegenüber Ralf Kietzke durch (Wahlbeteiligung 62,03 Prozent), in Mallersdorf-Pfaffenberg Christian Dobmeier mit 53,79 Prozent gegen Dr. Johann Kirchinger (Wahlbeteiligung 71,42 Prozent). In Aholfing ist Michael Scheitinger (55,11 Prozent) neuer Bürgermeister und gewann die Stichwahl gegen Josef Schütz (Wahlbeteiligung 78,21 Prozent). Die Ergebnisse berufen sich auf die Schnellmeldungen nach Eingang aller Wahlbezirke.