Coronavirus Sozialministerium unterstützt Koordination von Freiwilligen

Damit freiwillige Hilfe vor Ort zielgerichtet und sinnvoll stattfinden kann, unterstützt das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales die digitale Koordination Bürgerschaftlichen Engagements.

Bayern. „Ich freue mich, dass wir mit der ,lagfa bayern e.V.‘ einen kompetenten Partner haben, der digitales Engagement umsetzen und über die Freiwilligenagenturen und Koordinierungszentren Bürgerschaftliches Engagement zu den Menschen bringen kann“, so Bayerns Sozialministerin Carolina Trautner.

In der aktuellen Covid-19-Pandemie zeigen sich viele Menschen solidarisch und bieten ihre Hilfe und Unterstützung an. In vielen Gemeinden und Städten entstehen Helferkreise, die für ältere Menschen einkaufen, Besorgungen erledigen und helfen, wo Not am Mann ist. Das Bayerische Sozialministerium hat zu diesem Zweck die Initiative „Unser soziales Bayern: Wir helfen zusammen!“ ins Leben gerufen. Die digitale Koordination des Bürgerschaftlichen Engagements wird mit über 100.000 Euro unterstützt. „Ich danke allen engagierten Ehrenamtlichen, die für andere da sind. Sie machen dieses Land ein Stück sozialer, ein Stück wärmer. Ich bin stolz auf diese Solidarität in unserem Land!“, so die Sozialministerin.

Die bayerischen Freiwilligenagenturen und Koordinierungszentren Bürgerschaftliches Engagement leisten in der aktuellen Ausnahmensituation ihren Beitrag dazu, Bürgerschaftliches Engagement vor Ort zielgerichtet einzusetzen. Die „lagfa bayern e.V.“ in Augsburg ist der Dachverband für rund 120 Freiwilligenagenturen/Freiwilligenzentren und Koordinierungszentren Bürgerschaftliches Engagement in ganz Bayern und setzt sich gemeinsam mit den Mitgliedseinrichtungen aktiv für die Förderung des freiwilligen Engagements in Bayern ein.