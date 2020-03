Landkreis Straubing Wertstoffhöfe schränken Öffnungszeiten ein

Die Welt macht eine Pause. „Zu Hause bleiben“ heißt das Gebot der Stunde. Um sich in Zeiten der Corona-Krise vor einer Ansteckung zu schützen, müssen Kontakte auf ein absolut nötiges Minimum reduziert werden. Das gilt auch für Fahrten zum Wertstoffhof.

Landkreis Straubing. Der Zweckverband Abfallwirtschaft Straubing Stadt und Land (ZAW-SR) hat aus betrieblichen Gründen die Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe für den Kundenverkehr stark reduziert. Er bittet die Bürger, Wertstoffhöfe nur in dringenden Fällen anzufahren. Wertstoffe sollten vorübergehend möglichst zu Hause gelagert werden, bis sich die Lage entspannt hat.

„Zusammen mit den Gemeinden mussten wir die Öffnungszeiten unserer Wertstoffhöfe herunterfahren, halten aber weiterhin rund 60 Prozent des bisherigen Umfangs für unsere Kunden aufrecht“, betont Anton Pirkl, ZAW-SR-Geschäftsleiter. Er appelliert an die Bürger, Fahrten in die Wertstoffhöfe lieber auf später zu verschieben. „Wegen des eingeschränkten Betriebs und vor allem wegen der Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz unserer Mitarbeiter und unserer Kunden, ist mit längeren Wartezeiten zu rechnen.“ Bei großem Andrang können in den meisten Anlagen nur fünf Kunden gleichzeitig in die Wertstoffhöfe eingelassen werden. Auf den Sicherheitsabstand von zwei Metern ist zu achten. Sortierhilfen sind aktuell nicht möglich.

Folgende Wertstoffhöfe haben vorerst geschlossen:

Landkreis Aholfing, Ascha, Falkenfels, Feldkirchen, Haselbach, Kirchroth, Laberweinting, Mitterfels, Parkstetten, Perkam, Rattiszell, Stadt Straubing: Alfred-Dick-Ring, Pandurengasse.

Folgende Wertstoffhöfe haben vorerst offen:

Landkreis Aiterhofen, Atting, Bogen, Geiselhöring und Grüngutsammelstelle, Haibach/Elisabethszell, Hunderdorf, Irlbach, Konzell, Mariaposching, Niederwinkling, Oberschneiding, Rain, Rattenberg, Salching, St.Englmar, Schwarzach, Stallwang, Straßkirchen, Windberg Stadt Straubing: Entsorgungszentrum (am Samstag keine Grüngutannahme).

Wertstoffhöfe eingeschränkt offen:

Leiblfing nur dienstags, Mallersdorf-Pfaffenberg, Freitag, 27. März, Samstag, 28. März, Neukirchen nur samstags, Steinach nur Grüngutabgabe möglich am Freitag und Samstag.