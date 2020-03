Coronavirus Niederwinkling trotzt in der Krise mit Hilfsbereitschaft und Kreativität

Foto: Rita Widmann

„Was wäre eine Welt, in der keiner mit anpackt, beisteht, unterstützt und hilft? So eine Welt wäre nicht wirklich lebenswert.“ Dieser Satz, von Quartiersmanagerin Rita Widmann in Bezug auf die erste Handysprechstunde in der Gemeinde Niederwinkling formuliert, gilt heute mehr denn je. Jetzt zeigt sich, was Gemeinschaft und generationenübergreifendes Handeln und Helfen wirklich bedeutet.