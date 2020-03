Stadtwerke informieren Kundenzentren schließen − Stadtbus verkehrt nach Ferienfahrplan

Foto: 123rf.com

Die Stadtwerke Straubing schließen ab 17. März bis voraussichtlich 30. März die Kundenzentren an der Heerstraße in Straubing. Die Büros werden weiterhin durch Mitarbeiter besetzt bleiben. Kunden werden gebeten, ihre Anliegen telefonisch, per Mail oder Post zu erledigen. Bareinzahlungen sind nicht mehr möglich. Zählerstände können mittels Foto per Mail übermittelt werden.