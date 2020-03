Reaktion auf Epidemie Stadt Straubing erlässt Allgemeinverfügungen

Aufgrund der aktuellen Entwicklung hat die Stadt Straubing auf der Grund-lage des Infektionsschutzgesetzes am heutigen Freitag zwei Allgemeinver-fügungen erlassen.

Straubing. Demnach ist es auf dem Gebiet der Stadt Straubing ab 14.03.2020, 12:00 Uhr, untersagt, Veranstaltungen mit mehr als 100 Teilnehmern durchzuführen. Dies bezieht sich sowohl auf solche unter freiem Himmel als auch in geschlossenen Räumen.

In einer weiteren Verfügung wurden Betretungsregelungen für Einrichtun-gen nach dem Bayerischen Pflege- und Wohnqualitätsgesetz - also Alten- und Pflegeheime, ambulant betreute Wohngemeinschaften und stationäre Einrichtung für Menschen mit Behinderung - erlassen. Auch diese Anord-nung tritt mit Wirkung ab 14.03.2020, 12:00 Uhr, in Kraft.

Der Originaltext der Allgemeinverfügungen wurde im Sonderamtsblatt Nr. 13 / 2020 veröffentlicht und ist auf der Webseite der Stadt Straubing unter www.straubing.de abrufbar.

Es wird darauf hingewiesen, dass die am Sonntag stattfindende Kommu-nalwahl wie geplant stattfindet.

Link zur Amtsblattseite:

http://www.straubing.de/de/buerger-und-soziales/rathaus/online-services/amtsblatt.php