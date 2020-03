Stadt verlegt Wahllokal Keine Stimmabgabe im Seniorenheim St. Nikola

Foto: 123rf.com

Die Wahlleitung gibt bekannt, dass die Stimmbezirke 8 und 9, bisher eingerichtet im Wahllokal Seniorenheim St.-Nikola in der Pfauenstraße 6, aus dringenden Gründen des vorbeugenden Infektionsschutzes im Zusammenhang mit dem SARS-CoV-2 –Virus (Corona) in die Räume der Mittelschule Ulrich-Schmidl in der Breslauer Straße 25 verlegt werden.