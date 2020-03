Baumaßnahmen Gäubodenbahn wird durch Busse ersetzt

Im August und September 2019 wurden zwischen Straubing und Bogen Schienen, Weichen und Bahnübergänge (Beläge) erneuert. Zu dieser Baumaßnahme gibt es nun geplante Nacharbeiten.

Straubing. Diese finden in den Nächten von Sonntag auf Montag, 15. auf 16. März bis Samstag auf Sonntag, 28. auf 29. März, jeweils von circa 19.30 bis 6.15 Uhr statt. Während dieser Zeit werden die Züge der Gäubodenbahn durch Busse ersetzt. Die Busse halten an den Bahnhöfen mit Ausnahme von Ittling, (Bushaltestelle ist unterhalb des Baukrans in der Kurve an der Schäfflerstraße).

Fahrplaninformationen zu den längeren Fahrzeiten bzw. zu geänderten Abfahr- und Ankunftszeiten finden die Fahrgäste im Internet unter https://bauinfos.deutschebahn.com.

Die Bahn bittet die Reisenden und Anwohner um Verständnis für mögliche Beeinträchtigungen. Die Fahrradmitnahme in den SEV-Bussen ist nur im Rahmen des verfügbaren Platzes möglich und kann nicht garantiert werden.