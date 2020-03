Folgen der Geiselhöringwahl OLG sieht kaum Chance für Berufung der gescheiterten Zivilklage

Das Oberlandesgericht (OLG) Nürnberg hat dem Landkreis Straubing-Bogen nahegelegt, die Berufung gegen ein Urteil des Landgerichts Regensburg mangels Aussicht auf Erfolg zurückzunehmen. Der Landkreis Straubing-Bogen wollte von Agrarunternehmer Karl B. Schadensersatz in Höhe von rund 114.000 Euro für die Wiederholung der Kommunalwahl 2014 wegen einer angeblichen Wahlbeeinflussung.

Nürnberg/Straubing-Bogen. Karl B.´s Rechtsbeistand Gunnar Mittag (Regensburg) wirft Landrat Josef Laumer Steuerverschwendung vor: „Das gesamte Verfahren und die Berufung gehen aus wie das Hornberger Schießen – mit großem Getöse angekündigt, am Ende kommt nichts dabei heraus. “

Wie im bisherigen Verlauf der gerichtlichen Auseinandersetzung um die Schadensersatzansprüche des Landkreises angesichts der notwendig gewordenen Kommunalwahl-Wiederholung 2014 hält sich der Landkreis Straubing-Bogen an Fakten und Sachlichkeit: „Die vom Anwalt von Herrn B. formulierten Vorwürfe kommentieren wir nicht. Allein mit dem Hinweisbeschluss des OLG Nürnberg ist noch keine Entscheidung über die Schadensersatzklage des Landkreises Straubing-Bogen bezüglich der Kommunalwahl-Wiederholung 2014 gefallen.“, ist aus dem Landratsamt Straubin-Bogen zu vernehmen.

„Wir werden die Rechtsauffassung, die das OLG mitteilt, jetzt in Ruhe prüfen und dann innerhalb der dreiwöchigen Frist eine Stellungnahme abgeben und das weitere Vorgehen beraten“, sagt Landrat Josef Laumer zu einem Hinweisbeschluss des OLG Nürnberg, der am Freitagvormittag eingegangen ist. Der Landkreis sieht durchaus Möglichkeiten, das OLG Nürnberg von seiner gegenteiligen Rechtsauffassung noch zu überzeugen. Im Übrigen, so ist aus dem Landratsamt zu vernehmen, gehe der Hinweisbeschluss nicht auf die Frage ein, ob nicht auch Urkundenfälschung als Schutzgesetz in Betracht kommt.