Bayernweiter Klimastreik vor der Wahl Auch in Straubing geht Fridays for Future auf die Straße

Kurz vor den Kommunalwahlen ruft auch Fridays for Future Straubing zu den bayernweiten Demonstrationen am 13. März auf.

Straubing. Am 15. März werden die Stadt- und Landräte für die nächsten sechs Jahre gewählt. „Diese sechs Jahre sind entscheidend im Kampf gegen die Klimakrise. Kommunen müssen ihren Beitrag für konsequenten Klimaschutz und den Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen leisten. Alle Wahlen sind Klimawahlen“, erklärt Fridays for Future Straubing.

Um das klarzustellen, lädt das Organisationsteam alle Straubinger zum Großstreik am 13. März ein. Los geht es um 11 Uhr auf dem Theresienplatz mit Reden, Demosprüchen und Musik. Darauf folgt symbolisch 5 vor 12 der Demonstrationszug mit Stopp an Schulen, die auf dem Weg liegen. Es wird darum gebeten, so kurz vor den Kommunalwahlen keine Parteifahnen mitzunehmen und anderweitige Parteiwerbung zu unterlassen.

Außerdem kritisiert das Organisationsteam die neu eingeführte Kassenbonpflicht und ruft Teilnehmende auf, ihre Kassenzettel zu sammeln und diese auf der Kundgebung in eine Kiste zu werfen, die an das Bundesfinanzministerium geschickt wird.

Zudem lädt Fridays for Future Straubing am kommenden Sonntag, den 8. März von 12 bis 14 Uhr zu einer Bastelaktion in den Keller des „Steiningers“ ein, um gemeinsam Schilder für den bayernweiten Klimastreik zu malen. „An der Klimakrise führt kein Weg vorbei. Auch Kommunen müssen sich gegenüber den kommenden Generationen verantworten. Die Zeit zu handeln ist jetzt!“, so auch das straubinger Organisationsteam.