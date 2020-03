„Ein wahres Juwel!“ Kunstminister Bernd Sibler im Schloss Geltolfing

Der Bayerische Staatsminister für Wissenschaft und Kunst Bernd Sibler war auf Initiative von Landtagsabgeordnetem Josef Zellmeier zu einem Ortstermin in die Gemeinde Aiterhofen gekommen. Dabei konnte er seine Begeisterung für das Schloss Geltolfing nur schwer verbergen.

Geltolfing. „Bürgermeister Manfred Krä erläuterte eingangs, dass man in Bezug auf den Herrschaftssitz Jahrzehnte vor der Frage Ruine oder Juwel stand. „ Heute kann man eindeutig sagen: Es wird ein Juwel!“, so Krä, dem sich Landrat Josef Laumer, zweiter Bürgermeister Adalbert Hösl und dritter Bürgermeister Manfred Engl unisono anschlossen. Gerne habe der Freistaat eine hohe Förderung für dieses beeindruckende und erhaltenswerte Objekt bereitgestellt, betonte Sibler. Tatsächlich handele es sich dabei um eine der höchsten Einzelförderungen aus dem Entschädigungsfonds in den letzten Jahren, was die Bedeutung des Schlosses unterstreiche. Mit dem Ehepaar Koch aus Straubing sei es gelungen, einen Mäzen für die Sanierung der Einrichtung zu gewinnen, das für ihre Arbeit 2011 bereits mit der Denkmalschutzmedaille ausgezeichnet wurde. Mit dem sanierten Pfarrhof und dem Bürgerhaus sei in Geltolfing nun ein wunderbares Ensemble geschaffen worden. Landtagsabgeordneter Zellmeier lobte die Leistungen der Familie Koch und betonte, Bayern sei ein Kulturstaat und fördere nicht nur Objekte in der Stadt, sondern auch im ländlichen Raum.

Dr. Koch ergänzte bei einem Rundgang, dass sich seine Frau und er sofort in das Schloss verliebt hätten. Ihnen sei bewusst, welche Herausforderungen die Sanierung berge, sie können dabei aber auf eigene Erfahrungen bei der Renovierung altehrwürdiger Gemäuer zurückgreifen. Allerdings sei ein solcher Kraftakt nur mit Hilfe des Freistaates Bayern zu stemmen. Hier sei er für die tatkräftige Unterstützung von Staatsminister Sibler und MdL Zellmeier dankbar, die auf Vermittlung von Bürgermeister Krä zum Erhalt des Schlosses Geltolfing führte. Konkret seien im Schloss Geltolfing 14 moderne Wohnungen angedacht, die geschaffen werden sollen, in Verbindung mit dem größtmöglichen Erhalt der historischen Substanz.